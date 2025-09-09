С онлайн анкета Община Разград започва актуализиране на Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 г.

С онлайн анкета сред гражданите Община Разград започва актуализиране на Плана за интегрирано развитие на общината за периода от 2021 г. до 2027 г. , съобщиха от местната администрация.

Актуализирането за остатъка от периода се извършва в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата през настоящия програмен период 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Разград е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през периода 2021-2027 г. Той е публикуван заедно с докладите за изпълнението му през вече първите години от периода на интернет страницата на Община Разград в секция „Планове и концепции“.

Участието на гражданите в актуализирането на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на АНКЕТА в периода до 6 октомври 2025 г. Гражданите могат да участват и в последващите обществени обсъждания на плана, за което могат да заявят желанието си чрез посочване на координати за връзка с тях в края на анкетата.

Община Разград призовава гражданите на бъдат активни и отговорни към местното развитие.

/e-Razgrad/

