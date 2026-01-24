С медали се завърна спортният клуб по борба „Осман Дуралиев“ от Исперих от републиканския шампионат в Сливен

И младите надежди от спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ в Исперих се завърнаха с медали от проведения републикански шампионат по борба за момчета в Сливен, в който участие взеха 289 състезатели от цялата страна.

С бронзов медал на шампионата се закичи Марио Тодоров в категория до 35 кг. Пак с бронз се отличи и Доган Борисов в категория до 85 кг. Постиженията са резултат от упорит труд, добра подготовка и силен състезателен дух , както и добрата треньорска работа на председателя на клуба г-н Бехчет Хамид. През изминалата 2025 година борците от БК Исперих постигнаха невероятен успех на международния турнир „Купа Неврокоп“ в Гоце Делчев , където участваха 600 състезатели от 17 държави. Тогава на първо място стана Бурак Халид в каегория 59 кг деца, а бронзови медали взеха Мирчо Мирчев – кат 42 кг деца и Ефе Махмуд в кат 85 кг момчета.

Шенол Ахмедов

