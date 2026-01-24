С медали започна спортната година за отбора по борба от Глоджево

Младите борци от спортен клуб по борба ,,Лудогорска слава ,, в Глоджево започнаха новата спортната година с медали и за пореден път доказаха , че в нея се подготвят и обучават едни бъдещи републикански и европейски шампиони . На проведеното републиканско първенство по свободна борба за момчета в гр. Сливен младата надежда Онур Данаджиев, в новата за него категория до 48кг, постигна 3 победи и 1 загуба и се класира на трето място, грабвайки бронзов медал . С бронз се класира и Ефе Юмеров – постигна 4 победи и 1 загуба в категория 62кг. Другите двама членове на клуба Джейкан Шукри спечели 1 победа и имаше 1 загуба и Преслав Стоянов с 1 загуба не успяха да се класират. Всички тези успехи се дължат и на прекрасната работа на дългогодишния тренъор на клуба г-н Божидар Минков.

Шенол Ахмедов

