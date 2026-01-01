С кръшни хора на площада започна Новата 2026-та година за Разград

Празничният концерт под надслов „Заедно в новогодишната

нощ“ започна преди 12-ия час с изпълнения на трио „Вива“.

Виктория, Йоанна и Виктория са сред запомнящите се

участници в „Гласът на България“ с успешна кариера. Пред

разградската публика те представиха световни и български

популярни песни, както и нови песни на трио „Вива“. Трите

момичета заедно с началника на отдел „Култура, туризъм и

международни връзки“ в Община Разград Катерина Ганева

приканиха присъстващите да отброят заедно последните

секунди на 2025-та година.

Новата година започна под звуците на традиционното

Дунавско хоро, което се изви на няколко реда и изпълни

площада пред градската елха, а в един момент дори обиколи

елхата. Програмата продължи с хороводни изпълнения на

Фолклорна формация „Север“.

В полунощ имаше и празнична заря, а събралите се на

площада жители и гости на града получиха комплимент от

Община Разград – по чаша бяло или червено вино за

празнична наздравица.

Пресцентър на община Разград

Views: 87