С кръшни хора на площада започна Новата 2026-та година за Разград

Празничният концерт под надслов „Заедно в новогодишната
нощ“ започна преди 12-ия час с изпълнения на трио „Вива“.
Виктория, Йоанна и Виктория са сред запомнящите се
участници в „Гласът на България“ с успешна кариера. Пред
разградската публика те представиха световни и български
популярни песни, както и нови песни на трио „Вива“. Трите
момичета заедно с началника на отдел „Култура, туризъм и
международни връзки“ в Община Разград Катерина Ганева
приканиха присъстващите да отброят заедно последните
секунди на 2025-та година.
Новата година започна под звуците на традиционното
Дунавско хоро, което се изви на няколко реда и изпълни
площада пред градската елха, а в един момент дори обиколи
елхата. Програмата продължи с хороводни изпълнения на
Фолклорна формация „Север“.
В полунощ имаше и празнична заря, а събралите се на
площада жители и гости на града получиха комплимент от
Община Разград – по чаша бяло или червено вино за
празнична наздравица.
Пресцентър на община Разград
