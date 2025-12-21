Разград

С коледни емоции и куп медали завърши градският турнир за 2025 година

e-razgrad 21.12.2025 No Comments

Завърши Коледния турнир по стрелба  с лък  организиран от  СК“Антибиотик“ на 20.12.235год  в който имаше емоции ,както изненади в класирането . Състезанието беше   ръководено от моя милост и Боян Бонев .При момичета под 13 год злато за Никол Илиева, сребро за Валентина  Кънчева и бронз за Роня Радева , както и за новата надежда Хрисиана  Халачева. При момчета под 13 години Константин  Борисов спечели златото, Петър Петров среброто и Преслав Маринов е с бронзов медал.  Момичета под 15 години – Илияна Колева изненада всички, като спечели заслужено златото, със  среброто се окичи Елиф Хасан и с една точка разлика  Бусе Паша спечели  бронзовия медал.     При кадетките Славена  Тодорова беше убедителна и се окичи със златния медал, сребърен медал за Цветелина Георгиева и бронзов за Руми Станчева. В същата група – Ангел Николов е  със злато, сребърен за Даниел Георгиев, бронз за Берк  Хюксял и за Иван Ганчев /класираме 3то и 4то място с бронз като на Олимпийските игри/.

Благодарим  за  подкрепата за турнира на  счетоводна кантора „Бест -2003“ ЕООД!

Председателят закри турнира ,като   подчерта , че това бе една от най- успешните години за клуба, благодари на треньори, състезатели, родители, спонсори, Община Разград, БФСЛ и   завършваме 2025 година положително , без да отчитаме многото призове в  турнирите в СК на БФСЛ, а само ДЛОП  и МСК – 26 медала, от които 14 златни, отборни титли при кадети и смесени двойки, всички отборни титли под 15 и 12 години. Има рекорд на Никол Илиева, на отбора под 12 год момчета, а вече и международен принос – Ангел Николов е с рекорд и злато на смесени двойки на ЕМК с Рая Иванова от Феникс  и национален рекорд в София, шесто мято на ЕМК  в Словения.  Цвета Досева е на осмо място на ЕМК в София при компаунд и трето място на смесени двойки с Поли Бояджиев от Феникс с национален рекорд .

Накрая пожелаваме на всички преди всичко да  са  здрави ,късметлии през новата година и спортът да бележи  нови успехи .За първи път  новата управа  на Българската федерация начева нови инициативи  с финансово стимулиране през 2026 година , с което  се цели да проектират едно бъдеще  с по-добро развитие на спорта, като мотивира клубове, които развиват дейност с подрастващите, както и тези състезатели  с най-добро класиране  в топ 3 на страната и с международен принос.

Поздрави на всички, топли и весели празници !

Красимир Дяков

E Razgrad

Views: 29

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.