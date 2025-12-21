С коледни емоции и куп медали завърши градският турнир за 2025 година

Завърши Коледния турнир по стрелба с лък организиран от СК“Антибиотик“ на 20.12.235год в който имаше емоции ,както изненади в класирането . Състезанието беше ръководено от моя милост и Боян Бонев .При момичета под 13 год злато за Никол Илиева, сребро за Валентина Кънчева и бронз за Роня Радева , както и за новата надежда Хрисиана Халачева. При момчета под 13 години Константин Борисов спечели златото, Петър Петров среброто и Преслав Маринов е с бронзов медал. Момичета под 15 години – Илияна Колева изненада всички, като спечели заслужено златото, със среброто се окичи Елиф Хасан и с една точка разлика Бусе Паша спечели бронзовия медал. При кадетките Славена Тодорова беше убедителна и се окичи със златния медал, сребърен медал за Цветелина Георгиева и бронзов за Руми Станчева. В същата група – Ангел Николов е със злато, сребърен за Даниел Георгиев, бронз за Берк Хюксял и за Иван Ганчев /класираме 3то и 4то място с бронз като на Олимпийските игри/.

Благодарим за подкрепата за турнира на счетоводна кантора „Бест -2003“ ЕООД!

Председателят закри турнира ,като подчерта , че това бе една от най- успешните години за клуба, благодари на треньори, състезатели, родители, спонсори, Община Разград, БФСЛ и завършваме 2025 година положително , без да отчитаме многото призове в турнирите в СК на БФСЛ, а само ДЛОП и МСК – 26 медала, от които 14 златни, отборни титли при кадети и смесени двойки, всички отборни титли под 15 и 12 години. Има рекорд на Никол Илиева, на отбора под 12 год момчета, а вече и международен принос – Ангел Николов е с рекорд и злато на смесени двойки на ЕМК с Рая Иванова от Феникс и национален рекорд в София, шесто мято на ЕМК в Словения. Цвета Досева е на осмо място на ЕМК в София при компаунд и трето място на смесени двойки с Поли Бояджиев от Феникс с национален рекорд .

Накрая пожелаваме на всички преди всичко да са здрави ,късметлии през новата година и спортът да бележи нови успехи .За първи път новата управа на Българската федерация начева нови инициативи с финансово стимулиране през 2026 година , с което се цели да проектират едно бъдеще с по-добро развитие на спорта, като мотивира клубове, които развиват дейност с подрастващите, както и тези състезатели с най-добро класиране в топ 3 на страната и с международен принос.

Поздрави на всички, топли и весели празници !

Красимир Дяков

E Razgrad

