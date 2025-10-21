С драматизация на приказката „Медената питка“ Детска градина „Дора Габе“ в Ясеновец стартира проект „Приказна пътечка“. Сред зрителите на драматизацията бе и зам.-кметът на Община Разград Елка Неделчева.

В ролите на приказните герои влязоха деца от детската градина, а останалите малчугани бяха активни зрители на драматизираната любима приказка, като заедно пееха песничката за медената питка.

Елка Неделчева поздрави директора на детското заведение Павлина Тончева и екипа на детската градина за въвеждането на интерактивния метод, по който представят приказките пред малките си възпитаници. По думите й този подход ще бъде много по-ефективен и за овладяването на езика и за провокиране на интереса към приказките и четенето на книги. „Най-важното е децата да проявят интерес, който ще ги накара да вземат книжки в ръце и да могат да овладеят добре българския език, който е основна база, върху която по-нататък ще се развиват и ще израстват като добри ученици и добри хора“, каза Елка Неделчева. Тя подари на създаващата се в градината библиотека две книги с приказки от личната си библиотека, които сподели, че са били любими на нея и на нейните внуци. Малчуганите обещаха, че ще я поканят, когато са готови с драматизацията на „Котаракът в чизми“ и на „Приказки за животни“.

Директорът на градината Павлина Тончева обясни, че по проекта „Приказна пътечка“ всеки месец децата ще се запознават с по една приказка. В програмата са включени: „Под гъбата“, „Червената шапчица“, „Трите прасенца“, „Дядовата ръкавичка“, „Лошата дума“. Проектът ще завърши като по-големите деца изработят книжка със своята любима приказка, а малките ще подреждат танграми от любими приказки. По време на проекта ще се създаде и малка библиотека от книги с приказки.

Гост на събитието, с което стартира проектът, бе и секретарят на читалище Св.св. Кирил и Методий“ в селото Сали Сабри, както и родители на децата.

