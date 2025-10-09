С Ден на отворените врати и почит към първия кмет Община Разград отбелязва 12 октомври

С Ден на отворените врати и почит към първия кмет Община Разград отбелязва Деня на българската община и местното самоуправление 12 октомври.

Двете събития ще се проведат на 10 октомври, петък. В Деня на отворените врати могат да се включат ученически групи, като предварително заявят това на тел. 084 618 321 или на ел. поща obrazovanie_rz_experti@abv.bg. С беседа от общински служители младите хора, интересуващи се от работата на местната администрация, ще се запознаят с факти от историята на българската община и на Община Разград, а също и с функциите и дейностите на общинските звена, ще посетят и залата на Общински съвет, ще видят почетните символи и отличия, които се връчват на заслужили жители на Разград.

В 12,00 ч. в пред паметната плоча на първия кмет на Разград Георги Попов ще бъдат поднесени венци и цветя на почит и признание. Паметният знак се намира в Етнографския комплекс – къщата, в която е живял първият разградски градоначалник.

/e-Razgrad/

