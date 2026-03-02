С два златни ,един сребърен и бронзов медал стрелците на Антибиотик закриха сезона във Варна

През уикенда в град Варна се проведе държавния шампионат по стрелба с лък за мъже, жени, младежи и кадети . Участваха 209 състезатели от 18 клуба, като 9 разградски състезатели се включиха в надпреварата.

При жени 50 + в дисциплината компаунд, с малко време за подготовка и добър резултат , Белмин Хасан завоюва сребърния медал.

При младежи рекърв Ангел Николов имаше шанс да се класира за финалите, но не успя да се пребори за медал и се класира на 8мо място.

Цвета Досева е девойка в стил компаунд, но участва при жени , като 3 точки не и стигнаха за да стигне до полуфинала, класира се 5та .

В групата на кадетките Славена Тодорова достигна до полуфиналите и се класира 4та, Руми Станчева е 5та, а Цветелина Георгиева – 8ма. Това беше достатъчно да спечелят и отборно златен медал.

При кадети най-добре се представи Берк Хюксял , който в оспорван двубой на финалите завоюва бронзов медал, Иван Ганчев е 5ти, а Даниел Георгиев – 9ти. Това им гарантира и отборния златен медал.

При закриването на състезанието председателят на федерацията връчи на председателите на клубовете сертификати за постигнати национални рекорди през 2025г, като разградският клуб получи такива за 5 подобрени рекорда. Бяха раздадени плакети и на топ 3 състезатели в различните групи и категории – Цвета Досева , Славена Тодорова , Берк Хюксял и Ангел Николов бяха сред наградените.

Честито на отбора и на треньора Боян Бонев за постигнатите резултати . С това състезание приключи сезона на закрито и започва сезона на открито, а имено олимпийските дисциплини. В събота предстои още едно изпитание за нашите стрелци – държавното първенство за деца в София .

Красимир Дяков

