С два златни ,един сребърен и бронзов медал стрелците на Антибиотик закриха сезона във Варна

e-razgrad 02.03.2026

През уикенда в град Варна се проведе държавния шампионат по стрелба с лък за мъже, жени, младежи и кадети .     Участваха   209 състезатели от 18 клуба, като  9 разградски  състезатели се включиха  в надпреварата.

При жени 50 +  в  дисциплината компаунд,  с малко време за подготовка и добър резултат ,  Белмин  Хасан завоюва сребърния медал.

При младежи рекърв  Ангел Николов имаше шанс да се  класира за финалите, но не успя  да  се пребори за  медал и се класира на  8мо място.

Цвета Досева е  девойка   в стил компаунд,  но  участва при жени , като 3 точки не и стигнаха за да стигне до полуфинала,  класира се 5та .

В групата на кадетките  Славена Тодорова достигна до  полуфиналите и се класира 4та, Руми Станчева е 5та,  а Цветелина Георгиева  – 8ма. Това беше достатъчно да спечелят и отборно  златен медал.

При кадети най-добре се представи   Берк Хюксял , който в оспорван двубой   на финалите завоюва бронзов медал, Иван Ганчев е 5ти,  а Даниел Георгиев  –  9ти. Това  им гарантира и отборния златен медал.

При закриването  на състезанието председателят на федерацията връчи на председателите на клубовете сертификати за постигнати  национални  рекорди през 2025г, като разградският клуб получи такива за 5 подобрени рекорда. Бяха раздадени плакети  и на топ 3 състезатели в различните групи и категории – Цвета Досева , Славена Тодорова , Берк Хюксял и Ангел Николов бяха сред наградените.

Честито на отбора и на треньора Боян Бонев за постигнатите резултати .  С това състезание приключи сезона на закрито и започва сезона на открито, а имено олимпийските дисциплини. В събота предстои още едно изпитание за нашите стрелци  –  държавното първенство  за деца  в София .

Красимир Дяков

