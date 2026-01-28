С водосвет и заупокойна молитва в църквата започна празничният 28 януари

С празничен водосвет и заупокойна молитва за загиналите воини и опълченци за Освобождението на Разград започна Денят на града 28 януари.

Те бяха отслужени от Главиницкия епископ Макарий – Викарий на Русенския митрополит Наум – в съслужие с архиерейския наместник на Разградска духовна околия отец Георги.

„С благодарност към Бога отбелязваме 148 години от Освобождението на Разград – една малка частица от голямата радост – Освобождението на нашата Родина България. С благодарност, но и със задължение.“ – обърна се към миряните в църквата „Св. Николай Чудотворец“ Епископ Макарий. Той призова да се спазват и предават евангелските слова „Даром сте получили, даром давайте“. „Нека и след нас да продължат нашето дело да благодарят на Бога да се трудят усърдно за благото на нашите съграждани. Ръка за ръка – ние като духовници, които винаги се молим и измолваме от Бога и занапред да носи само утеха и поводи за преумножаване на талантите, които Бог е дал на всеки един. Това може да стане във време на мир, спокойствие и разбирателство, затова ще се молим и занапред Бог да успокои воините, паднали на бойните полета за Освобождението, а на вас – здраве и благополучие да дава, за да се трудите за спасение на душата и тялото.“ – завърши Епископ Макарий.

На водосвета и заупокойната молитва присъстваха: Кметът Добрин Добрев, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, заместник-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева, Зорница Евгениева и Хабибе Расим, секретарят на Община Разград Нели Добрева, представители на Военното окръжие и запасното войнство, граждани.

Пресцентър на община Разград

Views: 9