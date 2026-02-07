Със Седмица на отворените врати ОУ „Васил Левски“ в Разград ще отбележи патронния си празник

Основно училище „Васил Левски“ в Разград ще отбележи патронния си празник със Седмица на отворените врати. По този повод училището кани родители на индивидуални посещения, съобщиха от училищното ръководство. Инициативата има за цел да запознае семействата с образователната среда, атмосферата и прилаганите методи на работа в училището. В рамките на посещенията родителите ще имат възможност да присъстват на реални учебни часове, да наблюдават учебния процес и взаимодействието между учители и ученици, както и да се запознаят отблизо с ежедневието в училището. Предвидени са и индивидуални разговори с представители на педагогическия екип, по време на които гостите ще могат да зададат въпроси и да получат допълнителна информация.

Посещенията ще се осъществяват след предварително записване чрез онлайн формуляр, като заявки се приемат до 14 февруари. От ръководството на училището посочват, че целта на инициативата е родителите да бъдат добре информирани и уверени в избора си на училище, като получат реална представа за ценностите и образователния подход, които се прилагат в Основно училище „Васил Левски“ в Разград.

По традиция патронният празник на училището и годишнината от гибелта на Левски се отбелязва с поредица от събития. Всяка година празничната програма съдържа най-новите търсения на учителите като подходи и педагогически практики, както и креативните инициативи на децата.

