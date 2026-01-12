Спортът

Със злато, два сребърни медала и нов национален рекорд стартираха стрелците на СК Антибиотик в Пловдив за 2026 година

e-razgrad 12.01.2026

Успехите на състезанието се посвещават в памет на почетния председател на клуба Васил Вълов, който вече не е между нас и  беше  основен фактор  з а   успешното развитие на клуба  от 1982 година до настоящия момент.

216 състезатели от 17 клуба атакуваха  призовите места в първия турнир от календара на  федерацията   в Пловдив.   СК “Антибиотик, “ изхождайки от принципа да не се прави спортен туризъм и на база контролни тестове, участва  с 5 състезатели  и спечели   3 медала   Състезанието е от значение за предстоящото Европейско първенство в зала през февруари, когато след турнира  в  Русе тоя месец ще се определят и националите отбори. Това  е   първи успешен  старт за 2026г .

При жените Цвета Досева  успя да се пребори с елита при жените , подобри  националния   рекорд  при девойките – 141 т  и  взе златния медал.

При младежите  Ангел Николов стигна до финал и на бараж /равен резултат/ остана

4 -ти.   Славена Тодорова  при кадетките е 5-та, която също   имаше шанс да влезев  елита;  Берк Хюксял се пребори хладнокръвно в същата група за сребърния медал; Даниел  Геогиев е 8-ми при кадети ; отборно смесените отбори Берк +Славена са втори.

Това е много добър старт  като резултати, които бяха регистрирани преди старта в Разград на контролите, които се правят  ежемесечно . Поздравления за отбора и треньора Боян Бонев!

СК Антибиотик

 

