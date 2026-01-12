Със злато, два сребърни медала и нов национален рекорд стартираха стрелците на СК Антибиотик в Пловдив за 2026 година

Успехите на състезанието се посвещават в памет на почетния председател на клуба Васил Вълов, който вече не е между нас и беше основен фактор з а успешното развитие на клуба от 1982 година до настоящия момент.

216 състезатели от 17 клуба атакуваха призовите места в първия турнир от календара на федерацията в Пловдив. СК “Антибиотик, “ изхождайки от принципа да не се прави спортен туризъм и на база контролни тестове, участва с 5 състезатели и спечели 3 медала Състезанието е от значение за предстоящото Европейско първенство в зала през февруари, когато след турнира в Русе тоя месец ще се определят и националите отбори. Това е първи успешен старт за 2026г .

При жените Цвета Досева успя да се пребори с елита при жените , подобри националния рекорд при девойките – 141 т и взе златния медал.

При младежите Ангел Николов стигна до финал и на бараж /равен резултат/ остана

4 -ти. Славена Тодорова при кадетките е 5-та, която също имаше шанс да влезев елита; Берк Хюксял се пребори хладнокръвно в същата група за сребърния медал; Даниел Геогиев е 8-ми при кадети ; отборно смесените отбори Берк +Славена са втори.

Това е много добър старт като резултати, които бяха регистрирани преди старта в Разград на контролите, които се правят ежемесечно . Поздравления за отбора и треньора Боян Бонев!

