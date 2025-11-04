Съдия Нели Генчева встъпи в длъжност за втори мандат като председател на Районния съд

Днес съдия Нели Генчева официално встъпи във втори мандат като председател на Районен съд – Разград, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд.

Назначението е в резултат на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 14 октомври 2025 г.

Актът за встъпване в длъжност бе подписан от председателя на Окръжен съд – Разград съдия Лазар Мичев, който й пожела здраве, успешен и ползотворен втори мандат.

След официалната церемония съдия Генчева бе сърдечно приветствана от колегите си и съдебните служители в Районния съд. Тя получи цветя и множество пожелания за здраве, сили и вдъхновение в изпълнението на отговорната си ръководна дейност.

Съдия Генчева има над 27 години юридически стаж. Била е младши съдия в Окръжен съд – Разград в периода от 18.06.1999 г. до 01.03.2000 г., след което е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Разград, а от 07.08.2020 г. е негов административен ръководител.

Основната цел през следващия управленски мандат на магистрата ще бъде качественото, справедливо и бързо правораздаване, като същевременно ще се работи и за повишаване на доверието в съда. Предвижда се усъвършенстване на работните процеси и устойчиво развитие на институцията. В тази връзка са заложени мерки за запазване и развитие на кадровия потенциал, подобряване на техническото оборудване и материалната база, качеството на съдебната дейност и нивото на административно обслужване, популяризиране работата на съда. Нели Генчева ще продължи да насърчаване съдиите и съдебните служители да повишават своята професионална квалификация и да споделят наученото в резултат на проведените обучения. Сред мерките за постигане на бързина в съдопроизводството, а и за намаляване на натовареността, е и насочването на страните към възможните способи за извънсъдебно решаване на спорове, като вече е създадена необходимата организация за провеждане на медиацията и в ход е провеждането на първите задължителни информационни срещи.

И през втория си мандат като административен ръководител съдия Генчева, съвместно със своите колеги, ще продължи участието си в традиционните инициативи, насочени към учениците, вкл. провеждане на симулирани съдебни процеси, Ден на отворените врати и участие в инициативата „Детско полицейско управление“, провеждане на приемен ден на председателя на съда, както и сътрудничеството с институции и организации, които взаимодействат с Районен съд – Разград.

