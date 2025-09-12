Съдиите от Окръжен съд – Разград си направиха отвод по делото за катастрофата, при която загинаха трима пред заведение в града

За да се избегнат всякакви съмнения и за да се осигури независим и безпристрастен съд при разглеждане и решаване на делото, както и да се гарантира правото на подсъдимия на „непредубеден“ съд, седем съдии от Окръжен съд – Разград, които можеха да разгледат делото, подсъдим по което е 19-годишния Николай Дюлгеров, си направиха отвод. Това съобщиха от пресслужбата на съда.

Обвинителният акт срещу младия мъж беше внесен в Окръжния съд в Разград на 5 септември. На Николай Дюлгеров е повдигнато обвинение за това, че в нощта на 6 юли е причинил смъртта на три лица при управление на моторно превозно средство, след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч.

Процесният случай придоби широк обществен отзвук в централни и местни медии и социални мрежи като нееднократно е изразявано съмнение относно безпристрастността на съдебния състав, тъй като подсъдимият е син на служител на съда.

След направените отводи, делото е изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

/e-Razgrad/

Views: 0