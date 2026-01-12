Студ скова Западните Балкани, а в Сърбия е обявено извънредно положение в 11 общини заради ниски температури и натрупал сняг, съобщават местни медии. Около 9000 домакинства в Сърбия са без ток.

Температурите в Сърбия стигнаха до -17 градуса в последните дни. Оранжев код за опасно време бе обявен тази сутрин в Белград, Бачка, Банат, Срем, Западна Сърбия и Югозападна Сърбия.

В Босна и Херцеговина днес също бе обявен оранжев код за ниски температури, като най-ниските температури през нощта са били -15 градуса, съобщи босненската национална телевизия БХРТ.

В Хърватия също валя обилен сняг през последните дни, а най-ниската температура, измерена днес е -19,6, съобщава хърватското издание „Индекс“. Температурата в столицата Загреб е -10 тази сутрин. Днес се очаква затопляне и разведряване на времето.

В Черна гора днес се очаква подобряване на времето, но властите предупреждават шофьорите да внимават за поледици и свлачища, предаде МИНА

В Словения температурите също са ниски, като най-студено днес е било в Югозападна Словения – там температурата рано тази сутрин е била -21,1 градуса, съобщи словенското издание „24 ур“. В останалата част на страната минималните температури варират между -19 и -10 градуса.

БТА

