Студени сутрини с условия за слана и слънчеви следобеди

Слънчевата поредица от мартенски дни продължава. До края на текущата седмица обстановката ще е без особени промени. Сутрините ще са мразовити с условия за слана, следобедите – слънчеви и почти безоблачни. Температурите призори – около и малко под нулата, през деня – в интервала 10-15 градуса, в Лудогорието – около 14 градуса, до 17-18 в обичайно по-топлите райони.

Предварителните прогнози продължават да показват промяна в атмосферната циркулация в дните 18-20 март. Балканите ще попаднат в зона на неустойчивост със значителна облачност и валежи от дъжд и сняг. Ако се запази траекторията на циклона, ще има условия за напоителни валежи от дъжд и тежки, мокри пролетни снеговалежи.

