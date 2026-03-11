Страната

Студени сутрини с условия за слана и слънчеви следобеди

e-razgrad 11.03.2026

Слънчевата поредица от мартенски дни продължава. До края на текущата седмица обстановката ще е без особени промени. Сутрините ще са мразовити с условия за слана, следобедите – слънчеви и почти безоблачни. Температурите призори – около и малко под нулата,  през деня – в интервала 10-15 градуса, в Лудогорието  – около 14 градуса, до 17-18 в обичайно по-топлите райони.

Предварителните прогнози продължават да показват промяна в атмосферната циркулация в дните 18-20 март. Балканите ще попаднат в зона на неустойчивост със значителна облачност и валежи от дъжд и сняг. Ако се запази траекторията на циклона, ще има условия за напоителни валежи от дъжд и тежки, мокри пролетни снеговалежи.

