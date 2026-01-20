Строшиха стъкло на BMW в Топчии

Предното панорамно стъкло на лек автомобил „БМВ“ било строшено с
твърд предмет през нощта на 19 срещу 20 януари в разградското село
Топчии. Сигналът за увреждането е подаден около 00.10 часа на 20
януари от 21-годишния собственик на колата. Нанесените щети са в
процес на изясняване. По случая е образувана проверка по чл.216, ал.1
от НК.
