Строшиха стъкло на BMW в Топчии

Предното панорамно стъкло на лек автомобил „БМВ“ било строшено с

твърд предмет през нощта на 19 срещу 20 януари в разградското село

Топчии. Сигналът за увреждането е подаден около 00.10 часа на 20

януари от 21-годишния собственик на колата. Нанесените щети са в

процес на изясняване. По случая е образувана проверка по чл.216, ал.1

от НК.

