Строшиха витринно стъкло на заложна къща

Стъклопакет на заложна къща, находяща се в Самуил, е бил увреден

през нощта на 11 срещу 12 януари. Сигналът за посегателството е

подаден около 01.00 часа на 12 януари от 25-годишна жена от село

Голям извор, отговорник на обекта. Двойният стъклопакет на ПВЦ

прозорец с размери 60х120 см бил строшен с твърд предмет. В хода на

предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е

установено, че извършител на деянието е криминално проявен и

осъждан 45-годишен мъж от Самуил. Задържан е в сградата на РУ-

Исперих. Започната е проверка по чл.216, ал.1 от НК.

Views: 85