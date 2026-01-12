Строшиха витринно стъкло на заложна къща

Стъклопакет на заложна къща, находяща се в Самуил, е бил увреден
през нощта на 11 срещу 12 януари. Сигналът за посегателството е
подаден около 01.00 часа на 12 януари от 25-годишна жена от село
Голям извор, отговорник на обекта. Двойният стъклопакет на ПВЦ
прозорец с размери 60х120 см бил строшен с твърд предмет. В хода на
предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е
установено, че извършител на деянието е криминално проявен и
осъждан 45-годишен мъж от Самуил. Задържан е в сградата на РУ-
Исперих. Започната е проверка по чл.216, ал.1 от НК.
