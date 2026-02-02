Строителен боклук загрозява центъра на Разград

Започналите строително-монтажните работи по проекта за внедряване на енергийно ефективни мерки в административната сграда на Община Разград вървят по план , но наред със тях гражданите алармираха и за сериозен проблем . Всички отпадъци от санирането на огромната сграда в центъра на града , известна като „Белия дом“, се търкалят по поречието на река Бели Лом. Части от стиропор , найлонови чували и други строителни отпадъци са „залели“ дигата на реката . И това на пъпа на града си е повече от скандално. Добре би било избраната след обществена поръчка фирма ДЗЗД „ХАЯ Инвестстрой 2017“ да събере разнесените от вятъра боклуци по поречието на реката и ги отнесе на сметището . Защото няма да се учудим , ако след санирането на общинската сграда , общината обяви пак по обществена поръчка за фирма за почистване на района . Естествено , за наша сметка , тоест на данъкоплатеца.

Шенол Ахмедов

