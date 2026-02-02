Разград

Строителен боклук загрозява центъра на Разград

e-razgrad 02.02.2026 No Comments

Започналите строително-монтажните работи по проекта за внедряване на енергийно ефективни мерки в административната сграда на Община Разград  вървят по план , но наред със тях гражданите алармираха и за сериозен проблем . Всички отпадъци от санирането на огромната сграда в центъра на града , известна като „Белия дом“,  се търкалят по поречието на река Бели Лом. Части от стиропор , найлонови чували и други строителни отпадъци  са „залели“  дигата на реката . И това на пъпа на града  си е повече от скандално.  Добре би било  избраната след обществена поръчка фирма ДЗЗД „ХАЯ Инвестстрой 2017“  да събере разнесените от вятъра боклуци по поречието на реката и ги отнесе на сметището . Защото няма да се учудим , ако след санирането на общинската сграда , общината обяви пак по обществена поръчка за фирма за почистване на района . Естествено , за наша сметка , тоест на данъкоплатеца.

Шенол Ахмедов

