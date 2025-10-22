Стрелба и пожар пред парламента в Белград

Един човек е сериозно ранен след стрелба и пожар в близост до сръбския парламент в Белград, съобщава сръбската телевизия RTS.

Здравният министър Златибор Лончар заяви, че въоръжен мъж е открил огън по палатков лагер на поддръжници на президента Александър Вучич. Пострадалият е откаран в болница. Нападателят е запалил и палатката. Той е задържан.

„Мъжът е произвел няколко изстрела и когато му свършиха боеприпасите, е запалил пожар. Нараняванията на жертвата са твърде сериозни“, заяви министърът.

В обръщение към нацията президентът Вучич определи случилото се като терористичен акт.

„Ужасна терористична атака беше извършена от мъж, роден през 1955 г.“, каза Вучич, като идентифицира нападателя само с инициалите му А.В.

