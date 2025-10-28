Стратегическа инвестиция за над 1 млрд. евро: България и „Райнметал“ дадоха старт на завод за боеприпаси

Българската държава и германският концерн „Райнметал“ подписаха договор за изграждане на заводи за барут и боеприпаси в България, в които се очаква да бъдат инвестирани над 1 млрд. евро.

Договорът беше подписан от главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директора на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне, а от българска страна от директор на ВМЗ Иван Гецов.

Според подписаното споразумение съвместното дружество ще е с 51% дял на „Райнметал“ и 49% – на българската държава. Инвестицията от наша страна ще е 500 млн. евро – от средствата на Европейския съюз за бързо нарастване отбранителния капацитет на страните членки, а германският концерн ще вложи над 1 милиард евро. Площадката на бъдещия завод ще е във ВМЗ – Сопот.

„Скоростта, с която България действа, не съм срещал“, заяви след подписването Армин Папергер. Той подчерта, че Европа ще се нуждае в бъдеще от 50 млн. снаряда. „Можем да изпълним проекта за 14 месеца“, обеща Папергер.

„Този проект нямаше да е възможен без Европейския съюз и НАТО в името на на сигурността на гражданите на Европа“, подчерта премиерът Росен Желязков.

Dnevnik.bg

