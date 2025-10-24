Столетник в Звънарци

Столетник празнува юбилея си в кубратското село Звънарци, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Животът на дядо Ганьо Тодоров е неразривно вплетен в историята на Звънарци – живот, изпълнен с труд, упоритост, скромност и човещина. От първите му дни до днес земята е била неговата вярна спътница – хранила го е, калявала е духа му, а той ѝ е отвръщал с любов и труд.

По случай забележителната годишнина, кметът на община Кубрат Алкин Неби, кметицата на Звънарци Хюсние Фикрет, завеждащият отдел „ПКСДТО“ към Община Кубрат Здравко Вутов, както близки и приятели, лично посетиха юбиляра, за да го поздравят и да споделят с него радостта от празника. Поднесоха торта и поздравления.

Кметът Алкин Неби връчи поздравителен адрес от името на Община Кубрат, като изрази признателност и уважение към дългогодишния трудов и житейски път на столетника: „Вашият живот е живо свидетелство за силата на духа, устойчивостта на човешката воля и богатството на опита, натрупан през десетилетията. Вие сте част от историята на нашата община и пример за младите поколения“, сподели кметът Неби.

Родом от Звънарци, дядо Ганьо е прекарал целия си живот в труд. „Често бос“, както с усмивка си спомнят най-голямата му внучка Добринка и най-малкият му внук Георги. Самият той обичал да казва: „Бос съм, защото така се калявам и здраво се свързвам със земята“.

На 17-годишна възраст младият Ганьо „откраднал“ своята любима Тодора – тогава едва 15-годишна – от село Сърталан, днешното Беловец. Двамата се взели млади, обичали се искрено, а Бог ги дарил с три дъщери. Любовта им, простичка и чиста, устояла на времето – както добрата земя устоява на ветровете.

Днес техният род е голям и благословен – три дъщери, пет внуци, девет правнуци и трима праправнуци. Истинско богатство, което дядо Ганьо нарича „най-хубавата награда от живота“.

Сърдечни думи на уважение изказа и кметицата на селото Хюсние Фикрет, която сподели:„Дядо Ганьо е живото съкровище на Звънарци – човек, който с труд и доброта е оставил следа в сърцата на всички ни. Той е пример за смирение, човечност и родолюбие. Пожелавам му здраве, обич и още дълги години сред близките му“, заяви кметицата Хюсние.

Празникът в Звънарци не беше просто юбилей, а тържество на човешкия дух – напомняне за вечните ценности, които ни крепят: труд, доблест, семейство и любов към родното място. Иначе, най-възрастният жител на община Кубрат, е 102-годишната баба Пена Петкова, също от село Звънарци, която в момента живее в град Кубрат и гони 103 години.

