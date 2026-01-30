Стачка на служителите на Обредния дом в Разград с искане за отстраняване от длъжност на директора на общинското предприятие

Служителите на Обредния дом в Разград обявиха ефективна стачка с настояване за отстраняване от длъжност на директора на общинското предприятие и провеждане на нов конкурс за позицията. От името на стачкуващите, Илияна Денчева, която работи в предприятието от 11 години, заяви, че искат общината да изтегли възможно най-скоро конкурса и да проведе нов, тъй като по думите ѝ не могат да работят повече с Емил Гиздов. „Той не може да работи в екип, създава само интриги, психически тормоз“, посочи Денчева. Свилен Димитров, с почти 20 години трудов стаж в предприятието, допълни, че всички служители са си написали молби за напускане, само по думите му остава датата да си добавят отдолу. „Очакваме лично присъствие на кмета на Разград, за да се реши проблемът“, каза Димитров.

Денчева уточни, че до момента са подадени осем жалби до кмета на Община Разград, както и до Омбудсмана на Република България. В жалбата, подписана от целия колектив, се посочва, че директорът системно прилага психически тормоз и заплахи към служителите, създавайки враждебна и токсична работна среда. Персоналът твърди, че е подложен на обидни и унизителни изрази, което нарушава достойнството и създава непоносима атмосфера на работното място.

Служителите съобщават за злоупотреба със служебно положение, включваща разпространение на неверни обвинения срещу тях и опити за уронване на престижа и доброто име на персонала. Те споменават случаи на непрофесионално поведение и управленска некомпетентност, подкрепени с доказателства. В жалбата се обръща внимание и на неправомерно съхранение на лични данни на граждани. „Директорът разполага с лична флаш памет, съдържаща информация от регистрите на Обредния дом, данни за гробищния парк и грижовниците на гробни места, както и информация, събрана по време на предишния му мандат като кмет на село Гецово. Това повдига въпроси за спазване на Закона за защита на личните данни и GDPR“, се казва още в жалбата.

Освен това, служителите описват физическо и неприлично поведение от страна на директора. В жалбата е посочено, че въпреки изричните условия, посочени в разрешението на кмета за дейности в гробищния парк, директорът е извършил самоволни действия като изрязване на декоративни дървета и храсти, повреждане на кръстове и фенери и хвърляне на отрязани клони върху гробове, което е предизвикало недоволство и жалби от граждани.

Служителите настояват за спешна намеса и взимане на мерки от страна на общинското ръководство с цел прекратяване на тормоза и възстановяване на нормалната работна атмосфера в Обредния дом.

Директорът на Обредния дом Емил Гиздов коментира, че няма основания служителите да искат оставката му, тъй като според него до момента не е направил нарушения и изпълнява задълженията си. „Те имат претенции към ръководството на общината, не към мен лично. Ще изчакам указания от кмета на Разград“, добави Гиздов.

Секретарят на Община Разград Нели Добрева се срещна със стачкуващите служители и подчерта, че проблемите им с директора нямат отношение към общината. „Към момента той е на поста и всички въпроси трябва да се отправят към него, а не към общинската администрация. Липсата на комуникация с директора е основната причина за нерешените проблеми, които се спускат към общината, вместо да се обсъждат директно с ръководителя“, посочи Добрева.

Служителите уточниха, че погребенията ще се извършват, но прекратяват служебната си дейност по организация на ритуалите, докато ситуацията не се нормализира.

Източник БТА

