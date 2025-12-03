Статистика в Международния ден на хората с увреждания – броят на положителните ТЕЛК-ови решения расте

Броят на положителните ТЕЛК-ови решения расте. Това съобщи днес д-р Янка Николова от Регионалната здравна инспекция – Разград на събитие, организирано съвместно с областната администрация по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания.

Д-р Николова посочи, че броят на новите освидетелствани лица се увеличава през последните три години: 1664 за 2023 г., 1804 за 2024 г. и 1800 до 27.11.2025 г., докато броят на преосвидетелстваните лица остава относително постоянен: 3059 за 2023 г., 3051 за 2024 г. и 3115 до 27.11.2025 г.

Водещите заболявания, заради които жителите на област Разград преминават през ТЕЛК, съгласно издадените за 2025 г. експертни решения по класове болести за област Разград са: болести на органите на кръвообращението – 1274 (26,03%), психични и поведенчески разстройства – 822 (16,8%), новообразувания – 653 (13,34%), болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата – 536 (10,95%), болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан – 440 (8,99%) и болести на нервната система – 217 (4,43%).

Представени бяха и актуалните промени в нормативната уредба, свързани с издаването на експертни решения. Според новите правила, ТЕЛК комисии функционират във всички държавни и общински многопрофилни болници, както и в комплексните онкологични центрове. На територията на област Разград на този етап ТЕЛК работи в болниците в Разград и Кубрат.

На финала областният управител Владимир Димитров, в качеството му на председател на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания изрази увереност, че проведената среща е била полезна и конструктивна, и заяви, че институцията ще продължи да работи в посока сътрудничество и подкрепа на хората с увреждания в региона.

