Стартира работата по Националната превантивна програма на МВР „Предпазване на младите хора от престъпления“

Инспекторите Детска педагогическа стая от РУ-Разград съвместно с Общинския съвет по наркотични вещества дадоха днес старт на Националната превантивна програма на МВР „Предпазване на младите хора от престъпления“.

Кампанията започна в ПГХТБТ „Мария Кюри“, където служителите се срещнаха с дванадесетокласниците в учебното заведение. Чрез разговори и обучение те обясниха наказателната отговорност при престъпления, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества. Инспекторите Надежда Обрешкова и Тезджан Бошнакова говориха пред присъстващите ученици за употребата на дрога и въздействието й върху младия организъм. С презентация на тема „Удоволствие или удовлетворение“ в работната среща се включи и гост-лектор от ОбСНВ Цветомир Савов.

В Националната програма са включени теми като „Превенция на трафика на хора“, „Превенция на престъпленията против собствеността“ и „Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии“. Затова и целевата група са ученици от 12-ти клас, на които предстои да се сблъскат с предизвикателствата, свързани с адаптацията към самостоятелен начин на живот.

Националната превантивна програма на МВР за предпазване на младите хора се провежда от 2022 г. Целта й е превенция и информиране на зрелостниците за заплахите, които дебнат в мрежата, за опасностите, свързани с наркоразпространието и трафика на хора. Проектът е разработен от ГДНП и ГДБОП, чийто служители също се включват активно в обучението на младите хора.

