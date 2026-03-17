Стартира обществена поръчка с предмет ,,Вертикална планировка и благоустрояване на вътрешно квартално пространство, находящо се между блоковете, разположени по ул. „Анани Явашев“ № 21,23 и бул. Княз Борис“ №№ 33,35,39“

Кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед на стартовите дейности по изпълнение на обществена поръчка с предмет ,,Вертикална планировка и благоустрояване на вътрешно квартално пространство, находящо се между блоковете, разположени по ул. „Анани Явашев“ № 21,23 и бул. Княз Борис“ №№ 33,35,39“.

Заради голямата денивелация в района се изгражда подпорна стена, ще се оформи подход и изход към ул. Анани Явашев“, адекватен достъп до гаражи и входове на жилищни сгради, ще се оформят паркинги с общо 12 паркоместа, ще се ремонтира вътрешната улица с дължина 37,94 м., ще се монтират и нови бордюри, ще се извърши нова вертикална планировка за подобряване на отводняването и намаляването на големите надлъжни наклони.

„Това е добра новина за живеещите в района наши съграждани, които след десетки години най-после ще имат облагородена среда в междублоковото пространство с нормален достъп до гаражите си“ – заяви Кметът Добрин Добрев. Той допълни, че ще се изградят и нови тротоари откъм детската площадка, която Община Разград изгради в края на миналата година за децата, които живеят в района.

След провеждане на обществена по ръчка строителните дейности се извършват от фирма „Пътно строителство“АД, стойността на договора е 169 900 лв. без ДДС, а срокът на изпълнение – 60 календарни дни от откриването на строителната площадка и определяне на строителната линия.

Пресцентър на Общината

