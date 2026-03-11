Срещу криза с горивата: „Възраждане“ предложи вдигане на санкциите срещу Руската федерация

„Възраждане“ предложи отпадане на санкциите срещу Руската федерация като решение на кризата с горивата в страната. Това обяви председателят Костадин Костадинов на брифинг в Народното събрание.

„Има два възможни пътя за решение на ситуацията, която в момента се случва с нашата страна, с евентуална, не дай си Боже, криза с горивата. Първото решение е това, което ние говорим от години – да се вдигнат санкциите срещу Руската федерация“, каза Костадинов с допълнение, че това вече е поискал и унгарският министър-председател.

Той обясни, че петролният терминал в Новоросийск е построен именно, за да улеснява износа на руски петрол и петролни продукти за българската рафинерия в Бургас.

„Няма нищо по-естествено и по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол, който е предвиден да захранва точно нашите български инженерни съоръжения в Нефтохим Бургас“, добави председателят на „Възраждане“.

Той уточни, че ако българското правителство продължи да показва колониално поведение, „Възраждане“ предлага и алтернативно решение – намаляване на акциза на горивата, за да се притъпят ръстовете на цените или напълно да се стопират, въпреки че това ще наложи „жертви“ за бюджета.

Пресцентър на „Възраждане“

