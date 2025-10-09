Спорт в парка за Световния ден на ходенето в събота

И тази година Разград се включва в инициативите за отбелязване на Световния ден на ходенето.

Организатор на събиетопред Ронда в парк от 10.00 часа в събота, 11 октомври, е Спортен клуб „Спорт за всички“ с председател Здравко Душков. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Община Разград и е включена в официалния спортен календар на Българска федерация „Спорт за всички“, чийто член е разградският клуб.

Всички желаещи да вземат участие ще имат възможност да преминат ходом или с велосипед един от три маршрута – 1000, 2000 или 3000 метра в периметъра на парка. В събитието е включено състезание „Левски скок“ в чест на 188 години от рождението на Васил Левски.

След приключване на надпреварите организаторите са предвидили томбола с награди. От Българска федерация „Спорт за всички“ осигуряват тениски с логото на събитието за всички участници.

/e-Razgrad/

