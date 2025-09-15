Спипаха нелегално такси с пътници от Разград за Белтия

Нерегламентиран превоз на пътници е засечен при съвместни проверки на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Разград, съобщиха от полицията.

В хода на специализирана операция, проведена на 12 септември, в района на Дервента по главен път е спрян автомобил „Фолксваген Транспортер“. При контролните действия е установено, че 40-годишният водач от Разград извършва превоз на петима пътници по маршрут от България до Белгия срещу заплащане, без да притежава необходимите лицензи и разрешителни за такава дейност. Започната е проверка за престъпление.

/e-Razgrad/

Views: 0