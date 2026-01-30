Специализирана полицейска операция за спазване на правилата

на движение от водачи, пътници и пешеходци стартира от 29 януари на

територията на ОДМВР-Разград. В хода на операцията се осъществява

засилен контрол върху спазване на скорстните режими, неосигуряване

на предимство или агресивно поведение към останалите участници в

движението, неправилни маневри при изпреварване, разминаване и

спиране, неизползване на обезопасителни колани и системи за

превозване на деца. Създадена е организация за извеждане на

максимален брой служители с полицейски правомощия за

непосредственото изпълнение на дейностите по контрол на пътното

движение. Освен служителите от сектор „Пътна полиция“, в акцията

са включени и колегите им от звената „Териториално обслужване“,

„Патрулно-постова дейност“ и ГДЖСОБТ. В периода от 29 януари до 3

февруари отново се извършва оглед на пътните настилки,

вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка, осветеността

на рисковите участъци от уличната мрежа. При констатирани

нередности се изготвят предписания до стопаните на пътя.

ОДМВР Разград

Views: 26