Специален репортаж направиха германски медии за потърпевшите от Възродителния процес

Председателят на Асоциацията за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите /БАХАД/ Сафие Юрдакул от разградското село Киченица стана главен герой в репортаж на известната германска журналистка Райна Бреуер, която работи за Дойче веле, АRD и Deutschlandfunk в Бон.

Нашенката е потърсена от Райна Бреуер заради продължаващите съдебни дела от Асоциацията срещу българската прокуратура и българската държава, а по този начин и забавянето в търсенето на справедливост и отговорност от виновниците за Възродителния процес 1983-1985 година и прогонването на близо 350 000 турци и мюсюлмани от България към Турция.

В репортажа са се включили още адвокат Несрин Тюрксъоз от Щутгард и Руфат Юмер от Истанбул. Те разказали пред германските медии историите със задържането на техните близки без съд и присъда в лагера „Белене“ само заради това, че са протестирали срещу насилствената смяна на турските им имена с български пред тогавашните комунистически управници. След като изтърпели различни периоди на лишаване от свобода, политическите затворници набързо са екстрадирани със семействата си от България. А Сафие Юрадкул разказала и за целите на Асоциацията и съдебните битки, които водят с българската държава за постигане на справедливост и наказване на останалите все още живи виновници за тези събития.

Шенол АХМЕДОВ

