Спецакция против противобществените прояви в Разградско

Специализирана полицейска операция за противодействие на противообществените прояви започва от днес в Разградско, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Акцията е разпоредена от директора старши комисар Диян Симеонов във връзка със случаи на физическа саморазправа и побои.

Конкретният случай, провокирал спецакцията, е от снощи, когато на тел.112 постъпва сигнал за скандал, последван от побой. Около 21 часа на 14 октомври на място полицейски патрул установил, че група младежи хвърлят бутилки и заливат с вода прозорци в жилищен блок на улица „Абритус“ в Разград. След отправени забележки към тях от 60-годишен мъж, живущ в блока, извършителите се нахвърлили върху него с юмруци. 18-годишен криминално проявен нанесъл удари по главата на възрастния мъж, с което му причинил средна телесна повреда – фрактура на носа. Насилникът е задържан, по случая се води досъдебно производство.

Засилената контролна дейност е насочена към установяване и пресичане на подобен род престъпления, както и профилактиране на извършителите им. Специализираната акция ще продължи до отпадане на необходимостта.

/e-Razgrad/

