Социални работници и потребители украсиха с десетки детелинки дървета в градинката до Часовниковата кула

Социални работници, потребители на социални услуги и служители в отдел „Социални услуги и здравеопазване“ в Община Разград украсиха с десетки детелинки дървета в градинката до Часовниковата кула. След празничния концерт с участието на потребители на социални услуги на Световния ден на социалната работа 17 март това бе още едно интересно събитие, което Община Разград посвети на празника.

Детелинките бяха изработени във всяка от 20-те социални услуги, които се предоставят в Община Разград. Част от тях бяха оформени като гирлянди, а други бяха поставени самостоятелно на клоните на двете дървета, които първоначално бяха предвидени за украса. Тъй като техните клони бързо бяха накичени с детелинки, украса бе поставена и на още две съседни дървета.

След поставянето на украсата всички участници в събитието се включиха и във втората му част – оформяне от човешки фигури на голяма детелинка, която бе заснета с дрон от Общинско радио-Разград.

Пресцентър на Общината

