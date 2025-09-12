Собственици на вили по Дянковския път: Мислихме, че ще живеем сред живата природа, а се оказахме в средата на сметище

Купихме си или си построихме вили по Дянковския път, за да живеем на чист въздух, спокойствие сред живата природа, а се оказа, че сме в средата на нерегламентирано сметище, споделиха пред е-Razgrad.bg, живеещи там граждани.

Част от тях са си продали апартаментите в жк ,,Орел“, за да прекарат остатъка от дните си сред природа и спокойствие, но реалността се оказала по различна. Зоната е осеяна със огромни камари селскостопански и битови отпадъци, стари мебели и всевъзможни остатъци от човешка дейност и битие.

Въпреки поставените метални контейнери за строителни отпадъци, голяма част от боклука е изхвърлен направо на земята и оттам е разнасян от вятъра и бедомните кучета във всевъзможни посоки. Вина имат и част от обитателите тук – признават жалващите се ,които заради безразсъдност или мързел хвърлят болкука си не в контейнера, а на земята, така – за по лесно.

Шенол АХМЕДОВ

