Смяната на валутата: повече от финансова промяна

От вчера България премина към нова валута. На пръв поглед това е административна и икономическа стъпка – смяна на банкноти, цени, сметки. Но всяка голяма промяна в обществен мащаб има и по-дълбок смисъл, който често остава неизречен.
Парите не са само средство за разплащане. Те отразяват начина, по който мислим за сигурност, стойност, доверие и бъдеще. Затова промяната на валутата неминуемо засяга не само портфейла, но и вътрешното усещане на хората – за стабилност, контрол и принадлежност.
За едни тази промяна носи тревога – страх от неизвестното, от загуба, от объркване. За други – надежда за по-ясни правила, по-голяма свързаност и ново начало. И двете реакции са човешки и разбираеми.
Важно е да помним, че истинската стойност не е в банкнотите, а в труда, почтеността и взаимоотношенията, които стоят зад тях. Нито една валута не може да замени доверието между хората, усещането за смисъл и общност, или отговорността към това как живеем и какво създаваме заедно.
Смяната на паричната единица е възможност да погледнем по-зряло към темата за финансите – не само като цифри, а като отражение на нашите избори, ценности и отношение към бъдещето.
В крайна сметка стабилността на едно общество не се измерва само в пари, а в способността му да преминава през промени със спокойствие, разум и взаимна подкрепа.
E Razgrad
