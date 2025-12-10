Сметната палата сигнализира кметове, сред тях и разградския, за незаконно ползвани имоти от партии

Сметната палата сезира кметове на пет общини, че две политически партии ползват без правно основание общински имоти, съобщават от ведомството.

Нарушенията са открити след одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2024 г.

Одитната институция изпраща извлечения от одитния доклад на кметовете на Шумен (за „Български възход“) и Карлово, Перник, Разград и Столична община – район „Надежда“ (за „ВМРО – Българско национално движение“), с които ги уведомява, че са им предоставили помещения безвъзмездно в нарушение на чл. 31 от Закона за политическите партии (политическите субекти получават това право ако имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители за такава или на последните парламентарни избори са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове в страната и чужбина), добавят от Сметната палата.

Управлението на имуществото остава най-проблемната област в отчетите на партиите и дори се отбелязва влошаване по някои ключови показатели, показва сравнение на одитните доклади на годишните финансови отчети за 2023 и 2024 г.

Дир.бг

