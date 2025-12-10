Страната

Сметната палата сигнализира кметове, сред тях и разградския, за незаконно ползвани имоти от партии

e-razgrad 10.12.2025 No Comments

Сметната палата сезира кметове на пет общини, че две политически партии ползват без правно основание общински имоти, съобщават от ведомството.

Нарушенията са открити след одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2024 г.

Одитната институция изпраща извлечения от одитния доклад на кметовете на Шумен (за „Български възход“) и Карлово, Перник, Разград и Столична община – район „Надежда“ (за „ВМРО – Българско национално движение“), с които ги уведомява, че са им предоставили помещения безвъзмездно в нарушение на чл. 31 от Закона за политическите партии (политическите субекти получават това право ако имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители за такава или на последните парламентарни избори са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове в страната и чужбина), добавят от Сметната палата.

Управлението на имуществото остава най-проблемната област в отчетите на партиите и дори се отбелязва влошаване по някои ключови показатели, показва сравнение на одитните доклади на годишните финансови отчети за 2023 и 2024 г.

Дир.бг

Views: 208

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.