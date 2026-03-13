Слънчев петък с температури до 18°

В петък времето ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. в Лудогорието – сутрешни слани и максимална температура около 13°.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°.

