Слънчево и топло ще е времето днес

Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд мъгливо ще бъде все още на места в равнините и низините. След обяд над Западна България облачността ще се увеличава. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около 1°. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 14°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места ще има мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°.

В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

