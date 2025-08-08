Слънчево време днес, жегата се завръща

Днес е бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи.

Ще продължи да духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната умерен от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 36°.

Започва сух период с високи августовски температури. През почивните дни ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, нощем ще стихва. Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални ще са между 33° и 38°.

/e-Razgrad/

Views: 2