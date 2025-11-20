Служители от „Статистически изследвания – Разград“ се включиха в националния протест

Служители от отдел „Статистически изследвания – Разград“ към Териториалното статистическо бюро – Север се включиха днес в националния протест на Националния статистически институт.

„Искаме достойно заплащане за труда ни. Заплатата на младши специалист в момента е около 1500 – 1600 лева. Това е много ниско в сравнение със средната заплата за страната, която вече е 2500 лева“, заяви Катя Неделчева, главен експерт в отдела.

Тя и колегите ѝ са общо 13 души – специалисти и експерти. По думите ѝ, събирането на данни на терен е много трудна и отговорна работа и трудът им би трябвало да трябва да се оценява адекватно на усилията, които полагат. А данните, които събират, определят управленската политика в страната“.

Директорът Даниела Данаилова уточни, че всички служители на отдела подкрепят протеста, но заради командировки не са сред тях днес.

