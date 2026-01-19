Сливен Баскет победиха „Вълци-Разград“ в ББЛ А Група – Изток

Лидерът във временното класиране на ББЛ А Група – Изток БК „Сливен
Баскет“ постигна убедителна победа срещу БК „Вълци-Разград“ със 97:69 в
среща от редовния сезон, изиграна вчера/18.01.2026г./ в зала „Васил
Левски“ в Сливен.
Домакините наложиха своето темпо още от първите минути и постепенно
изградиха солидна преднина, опирайки се на агресивна защита и ефективни
атаки в подкошовото пространство. Въпреки опитите на гостите да
поддържат интрига през първата част, „Сливен Баскет“ контролираше развоя
на двубоя и на почивката вече имаше комфортен аванс.
През второто полувреме лидерите в класирането демонстрираха дълбочина в
състава и отлична ротация, като увеличиха разликата след серия от бързи
атаки и точна стрелба от дистанция. Това окончателно сломи съпротивата
на „Вълци-Разград“, които не успяха да намерят ритъм нито в защита, нито
в нападение.
Въпреки поражението, разградчани запазват третото си място във
временното класиране с актив от 8 победи и 4 загуби, като остават сред
основните претенденти за челните позиции в Източната група. За „Сливен
Баскет“ успехът затвърждава лидерската им позиция и амбициите за силно
представяне до края на редовния сезон.
Пресцентър Вълци Разград
