Сливен Баскет победиха „Вълци-Разград“ в ББЛ А Група – Изток

Лидерът във временното класиране на ББЛ А Група – Изток БК „Сливен

Баскет“ постигна убедителна победа срещу БК „Вълци-Разград“ със 97:69 в

среща от редовния сезон, изиграна вчера/18.01.2026г./ в зала „Васил

Левски“ в Сливен.

Домакините наложиха своето темпо още от първите минути и постепенно

изградиха солидна преднина, опирайки се на агресивна защита и ефективни

атаки в подкошовото пространство. Въпреки опитите на гостите да

поддържат интрига през първата част, „Сливен Баскет“ контролираше развоя

на двубоя и на почивката вече имаше комфортен аванс.

През второто полувреме лидерите в класирането демонстрираха дълбочина в

състава и отлична ротация, като увеличиха разликата след серия от бързи

атаки и точна стрелба от дистанция. Това окончателно сломи съпротивата

на „Вълци-Разград“, които не успяха да намерят ритъм нито в защита, нито

в нападение.

Въпреки поражението, разградчани запазват третото си място във

временното класиране с актив от 8 победи и 4 загуби, като остават сред

основните претенденти за челните позиции в Източната група. За „Сливен

Баскет“ успехът затвърждава лидерската им позиция и амбициите за силно

представяне до края на редовния сезон.

Пресцентър Вълци Разград

Views: 6