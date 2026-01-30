След пожара в „Аспарухово“: Предложение за паметник на загиналите животни

Пожарът в конната база и етноисторически комплекс „Фанагория“ във варненския квартал „Аспарухово“ продължава да предизвиква обществен отзвук. Дни след инцидента жители на района излязоха на протест, изразявайки недоволство от презастрояването и настоявайки за по-активна подкрепа за възстановяването на комплекса.

Малко преди началото на редовната сесия на Общински съвет – Варна около 50 жители на квартала се събраха пред сградата на общината. Те заявиха, че интензивното строителство в района застрашава зелените площи и увеличава риска от инциденти, подобни на пожара във „Фанагория“.

По думите им трагедията е ясен сигнал за липсата на дългосрочна визия за развитие на квартала, която да съчетава застрояването с безопасността и опазването на природната среда.

Освен недоволството срещу строителния натиск, протестиращите настояха местната власт да се ангажира по-активно с подпомагането на пострадалия комплекс. „Фанагория“ има дългогодишно значение за културния и туристическия облик на района, както и за развитието на конния спорт във Варна.

Според присъстващите възстановяването на комплекса не е само частен въпрос, а кауза с обществено значение.

По време на сесията на Общинския съвет темата за пожара отново беше повдигната. От политическа партия „Възраждане“ внесоха предложение за изграждане на паметник в памет на конете, загинали при пожара.

Идеята е мемориалът да увековечи загиналите животни и да служи като символично напомняне за случилото се, както и за необходимостта от по-отговорно отношение към подобни обекти.

Предложението предстои да бъде разгледано от постоянните комисии към Общинския съвет. В следващите седмици се очаква да стане ясно дали ще бъдат предприети конкретни действия както за възстановяването на комплекса, така и за реализацията на идеята за мемориал.

Случаят с пожара във „Фанагория“ отново постави на дневен ред темите за градското развитие, безопасността и опазването на културни и природни обекти – въпроси, които остават все по-чувствителни за жителите на крайморския град.

Източник: varnenskoutro.bg

