След издаването на нов паспорт е необходимо ново разрешение ЕТА за пътуване във Великобритания

ОДМВР-Разград уведомява гражданите, желаещи да пътуват до
Великобритания, че след издаването на нов паспорт е необходимо ново
разрешение ЕТА. Електронното разрешение за пътуване ЕТА е
валидно за срок от 2 години. В случай че през този период подмените
паспорта си, трябва да кандидатствате за ново разрешение, тъй като е
обвързано със съответния документ за пътуване.
Разрешението ЕТА е възможно да се получи само чрез
официалната страница на британското правителство на следния
електронен адрес: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-
travel-authorisation-eta . Процедурата се осъществява изцяло онлайн.
Необходими са ви валиден паспорт, кредитна или дебитна карта, с
която се заплаща такса в размер на 16 британски лири и валидна
електронна поща.
Перфорираният паспорт не е валиден документ за пътуване
според изискванията на ЕТА за Великобритания.
От сектор „Български документи за самоличност“
напомнят, че гражданите – притежатели на български лични
документи са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване
или изгубване, както и да съблюдават срокът им на валидност.
