След издаването на нов паспорт е необходимо ново разрешение ЕТА за пътуване във Великобритания

ОДМВР-Разград уведомява гражданите, желаещи да пътуват до

Великобритания, че след издаването на нов паспорт е необходимо ново

разрешение ЕТА. Електронното разрешение за пътуване ЕТА е

валидно за срок от 2 години. В случай че през този период подмените

паспорта си, трябва да кандидатствате за ново разрешение, тъй като е

обвързано със съответния документ за пътуване.

Разрешението ЕТА е възможно да се получи само чрез

официалната страница на британското правителство на следния

електронен адрес: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-

travel-authorisation-eta . Процедурата се осъществява изцяло онлайн.

Необходими са ви валиден паспорт, кредитна или дебитна карта, с

която се заплаща такса в размер на 16 британски лири и валидна

електронна поща.

Перфорираният паспорт не е валиден документ за пътуване

според изискванията на ЕТА за Великобритания.

От сектор „Български документи за самоличност“

напомнят, че гражданите – притежатели на български лични

документи са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване

или изгубване, както и да съблюдават срокът им на валидност.

