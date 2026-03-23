СК „Спорт за всички-Разград“ даде отчет за дейността си за 2025 година

В своята 39 годишнина СК „Спорт за всички-Разград“ е организирал най- много спортни прояви.

Организацията, на която председател е Здравко Душков, отчете дейността на клуба за изминалата 2025 година на ОС в присъствието на членовете на организацията.

В отчета се посочва, че СК е осъществил много богат спортен календар и за пореден път получи общественото признание на спортните институции в България БФВ, БФСВ, БФС, а в региона от ОИЦ-Разград, Община Разград, РС на КНСБ и спортните клубове на територията на гр. Разград. В него е отразено, че са проведени предвидените всички спортни прояви в календара за 2025 година, една от които се провежда единствено в Разград: съвместно с ОИЦ – Разград и със съдействието на учителя по физическо възпитание и спорт (ФВС) Сашо Панчев и всички учители от горния курс по ФВС се организира първенство на „Ученическа волейболна лига“ за юноши и девойки.

Подчертава се, че съвместно със СК по тенис на маса „Лудогорец”, комисията по спорта към РС на КНСБ и Шахматен клуб „Абритус” са проведени областни първенства по тенис на маса и шахмат.

Ежегодно се провеждат състезания за работници и служители състезания по футбол за мъже, скок от място и дартс за мъже и жени.

Всяка година съвместно с БФСВ и Общината се провеждат „Световният ден на предизвикателството” и „Световният ден на ходенето“.

Заедно с ОС на Български Червен кръст и Община Разград е проведено с над 50 участници „Плувно лято 2025” на 18 юли в чест на рождението на Васил Левски.

Проведени са спортни игри по шест вида спорт.

Всяка година се организира и Благотворителен турнир по футбол за деца от ЦНСТ.

Специално в отчета бе отбелязано, че СК „Спорт за всички-Разград“ организира състезание „Левски скок“ в БУ по света: „Хр. Ботев-Академи“ гр. Вашингтон, „Родна стряха“, в градовете Ларнака Кипър, Армаа – Северна Ирландия, „АЗБУКИ“ гр. Кьолн, Българското училище в Сан Диего, Българското училище „Хр. Ботев“ – Ню Йорк, Остин САЩ и други.

За целта спортният клуб е изпратил 150 магнити и 150 медала с образа на Левски с текст „152 години безсмъртие“. Специално е отбелязано, че тази година това състезание набира скорост и в други български училища по света.

Присъстващите приеха финансовия отчет за 2025 г. и дадоха много добра оценка на УС за дейността. Приеха плана и спортния календар за 2025 година.

Здравко Душков благодари на председателя на ОС Иван Димитров, Кънчо Радев и на всички членове за отношението и съдействието СК „Спорт за всички-Разград“ да осъществява своята дейност и да я разширява.

Специална благодарност той изрази на членовете на УС: Севда Ламбрева, Иван Пенев, Светослав Неделчев,Кънчо Радев. Благодарност изказа и на спонсорите, без които дейността на клуба не би била възможна, а именно: Община Разград, БФСВ, „Пилко“ ЕООД, „Максинвест” ООД, „Млин“ 97“ АД, „Агрохимконсулт 3” ООД, ”Балканфарма- Разград” АД ,“Асембли“ ООД, ЕТ”АРКО – Иван Пенев”, „АДМ” ЕАД, „СЕМПЕ 2“, „Каримекс“ООД, ОИЦ -РАЗГРАД и други.

Views: 1