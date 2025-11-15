Шарено

Скулптури вместо гъби в гора край Разград

e-razgrad 15.11.2025 No Comments

Обикаляйки горския масив до разсадника над жп гара Разград, запалени гъбари попаднали вместо на гъби… на скупчени една до друга няколко части от скулптури на хора.
На първо четене изглеждат като част от монумент, посветен на борци от антифашистката борба. Гъбарите се чудят що щат тези фигури там, как и кой ги е пренесъл и захвърлил в гората.
Ефектът от срещата им с тях там обаче е в двете крайности – от усет за нестандартна аранжировка на пространството, до истински уплах в началото докато осъзнаеш какво виждат очите ти.
Шенол АХМЕДОВ

