Скулптури вместо гъби в гора край Разград

Обикаляйки горския масив до разсадника над жп гара Разград, запалени гъбари попаднали вместо на гъби… на скупчени една до друга няколко части от скулптури на хора.

На първо четене изглеждат като част от монумент, посветен на борци от антифашистката борба. Гъбарите се чудят що щат тези фигури там, как и кой ги е пренесъл и захвърлил в гората.

Ефектът от срещата им с тях там обаче е в двете крайности – от усет за нестандартна аранжировка на пространството, до истински уплах в началото докато осъзнаеш какво виждат очите ти.

Шенол АХМЕДОВ

