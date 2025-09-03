Скандалът расте! Италия с извънредно решение заради самолета на Урсула

Италия обяви извънредно решение. Страната обмисля да засекрети маршрутите на полетите на висшите политици, съобщиха източници от италианското министерство на отбраната, цитирани от The Guardian, предава БНР.

Фон дер Лайен, яростен критик на руския президент Владимир Путин и войната на Москва в Украйна, летеше за България в неделя, когато чартърният ѝ самолет загуби сателитните навигационни средства, което забави пристигането му на летище Пловдив.

След инцидента държавите членки на ЕС обсъждат как да направят полетите на европейските лидери по-сигурни, тъй като заглушаването на GPS сигнали и „спуфингът“ – тактика за електронна война, която води до показване на невярна навигационна информация – се увеличиха след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. и ескалираха още по-рязко през последната година.

През февруари самолетът на италианския премиер беше премахнат от Flightradar, едно от най-широко използваните приложения за предоставяне на данни в реално време за движението на самолети, но той остава видим на еквивалентни сайтове. От съображения за сигурност, служителите сега обмислят защита на полетите, превозващи премиера и министрите, от всички подобни платформи.

Русия отрече, че стои зад проблемите с навигационната система на полета на Фон дер Лайен над летище Пловдив. „Вашата информация е невярна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в понеделник за „Файннешъл таймс“, който пръв съобщи новината.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че приема заглушаването на GPS сигналите „много сериозно“. Той допълни, че алиансът работи „денем и нощем“, за да предотврати заглушаването и да гарантира, че „няма да го направят отново“.

Българският премиер Росен Желязков обаче обяви, че няма да има разследване на инцидента със самолета на председателя на ЕК.

