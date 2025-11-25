Скандално! Брекзит отнема на Великобритания до 90 милиарда годишно

Брекзит струва на Великобритания до 90 милиарда паунда годишно под формата на загубени данъчни приходи, показва нов анализ на „Индипендънт“, публикуван дни преди министърът на финансите Рейчъл Рийвс да представи ключов за страната бюджет.

Очакванията са за покачване на данъците – в момент, когато британците вече усещат осезаемо последиците от напускането на ЕС.

Икономическата реалност: загуби за бюджета и за хората

Анализът разкрива, че средностатистическият британец е с хиляди паунда по-беден след раздялата с Европа, което води до призиви правителството да „поправи скъсаните отношения с ЕС“. Нов доклад от американския мозъчен тръст Национално бюро за икономически изследвания показва, че БВП на Великобритания е между 6% и 8% по-малък, отколкото би бил без Брекзит.

Официални потвърждения за икономическия срив

Докато Рийвс подготвя бюджета си за сряда, правителственият надзорен орган се очаква да потвърди, че щетите от Брекзит са дори по-тежки от предишните прогнози. Анализ на библиотеката на Камарата на общините изчислява, че загубата на данъчни приходи достига до 90 млрд. паунда годишно, а ударът върху БВП на глава от населението варира между 2700 и 3700 паунда.

Политически натиск за завой обратно към Европа

Лидерът на Либералдемократите Ед Дейви призова управляващите лейбъристи да се откажат от „червените линии“ и да договарят нов митнически съюз с ЕС, за да започне възстановяване на връзките с Европа. Все повече политици настояват, че страната трябва да обърне курса, преди пораженията да станат необратими.

Standartnews

Views: 10