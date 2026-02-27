Сигнал за взлом е получен на 26 февруари в Разград

Сигнал за взломна кражба е получен около 11.30 часа на 26 февруари

от 60-годишен мъж от Разград. По думите му между 19 и 26 февруари е

взломен прозорец на дома му и са задигнати продукти от вендинг

автомат, телевизор и мобилен телефон. Нанесените щети са в процес на

уточняване. В хода на предприетите незабавни оперативно-

издирвателни действия е установено, че съпричастен към извършеното

деяние е криминално проявен 31-годишен мъж от Разград. Задържан е

в сградата на Районното управление. По случая се води досъдебно

производство по чл.195, ал.1, т.3 във връзка с чл.194, ал.1 от НК.

