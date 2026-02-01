Сигнали за пожар и опасни ел. кабели са получени в полицията през изминалото денонощие

На 31.01.2026 г. в 09:28 часа в РСПБЗН- Лозница е получено съобщение за пожар с

преки материални загуби в селскостопанска постройка в стопанския двор на

с.Гороцвет, общ.Лозница.

Унищожено:-пвц дограма-2бр.; -дървена дограма-2бр.; мебели-3бр.; -газови бутилки-

2бр.; -дърва за огрев- 2куб.м.; -опушени стени-160кв.м.

На 31.01.2026 г. в 18:32 часа в РСПБЗН-Кубрат е получено съобщение за техническа

помощ- отстраняване на опасни предмети (ел.кабел) в кв. Дряново, ул.“Росица“,

гр.Кубрат.

На 01.02.2026 г. в 05:23 часа в РСПБЗН- Разград е получено съобщение за пожар с

преки материални загуби в стопанска постройка на адрес „Жеравна“, гр.Разград.

Действията на място на екипа продължават към момента.

ОДМВР Разград

