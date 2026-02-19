Шарено

Сертификат за най-красив снежен човек получи малката Ферай от Сушево

e-razgrad 19.02.2026 No Comments

Ученичката от 2 клас в ОУ  „Васил Левски “ в заветското село Сушево  Ферай Хасанова  беше удостоена със специален сертификат за участието си в конкурса  „Полянка за снежни човеци“.  Чаровното момиче  впечатли журито с изработената от нея фигура на снежен човек  в градината на баба си , като приложила невероятен дизайн и фантазия в снежния  стайлинг. Красив шал , къщната метла, морков и кофа  допълват визията на Снежко.

Конкурсът стартира на 18.01.2026 година и приключи на 08.02.2026 година .

Организатор на проявата е издателство Жанет- 45 с директор г-жа Гергана Димитрова. Сертификатът на Ферай  вече краси витрината в салона на училището  заедно със снимката на Снежния човек.

 

Шенол Ахмедов

 

