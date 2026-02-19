Сертификат за най-красив снежен човек получи малката Ферай от Сушево

Ученичката от 2 клас в ОУ „Васил Левски “ в заветското село Сушево Ферай Хасанова беше удостоена със специален сертификат за участието си в конкурса „Полянка за снежни човеци“. Чаровното момиче впечатли журито с изработената от нея фигура на снежен човек в градината на баба си , като приложила невероятен дизайн и фантазия в снежния стайлинг. Красив шал , къщната метла, морков и кофа допълват визията на Снежко.

Конкурсът стартира на 18.01.2026 година и приключи на 08.02.2026 година .

Организатор на проявата е издателство Жанет- 45 с директор г-жа Гергана Димитрова. Сертификатът на Ферай вече краси витрината в салона на училището заедно със снимката на Снежния човек.

Шенол Ахмедов

