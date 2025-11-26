Семинар на Светлината в Разград

В Разград се проведе „Семинар на Светлината“ – събитие, посветено на личностното и духовното развитие, което събра участници от различни възрасти и професии.

По време на семинара бяха представени практики за управление на стреса, емоционално освобождаване и вътрешно заземяване. Участниците работиха с техники за дишане, медитация и съзнателно присъствие, които им помогнаха да достигнат до по-дълбоко усещане за баланс, яснота и собствен вътрешен център.

Един от акцентите на срещата беше темата за Присъствието – способността човек да остане свързан със себе си, независимо от предизвикателствата в ежедневието.

„Всеки човек носи в себе си Светлината, но понякога просто забравя как да я почувства. Моята работа е да му помогна да се върне към този вътрешен източник – с нежност, знание и доверие“, сподели водещата на семинара Нели Николова. Тя е преподавател, енергиен практик и автор, посветила работата си на развитието на човешкия потенциал и на съзнателната връзка между човека, природата и животните. Нейният подход съчетава духовни практики, медитация и дълбока интуитивна работа, която помага на хората да се свържат със своя вътрешен източник на сила и светлина. Тя е и автор на предстоящата книга „Истории от приюта“, вдъхновена от животните, с които работи, и от техните тихи, но преобразяващи уроци.

Специално място получи и темата „Животните като наши учители“ – един от най-вдъхновяващите моменти на срещата. Участниците се докоснаха до идеята, че животните са носители на чиста, неподправена мъдрост и могат да отразят на човека неговите собствени чувства, страхове и сили по начин, по който думите не успяват.

Представени бяха и части от книгата „Истории от приюта“ – сбор от истински случки, които показват как връзката с животните може да отвори сърцето, да лекува и да възстанови доверието към живота. Историите от приюта са разказани не само от гледната точка на човека, но и през енергийното присъствие на животните, които имат способността да усещат, лекуват и учат тихо и дълбоко.

Водещата сподели още:

„Животните са нашите най-нежни учители. Те не говорят, но ни разбират. Не осъждат, но ни отразяват. И когато човек отвори сърцето си за тях, започва да вижда света не през ума, а през чистата мъдрост на Съществуването.“

Участниците описаха атмосферата на семинара като подкрепяща, вдъхновяваща и изпълнена с дълбока вътрешна енергия. Мнозина споделиха, че практиките и темите са им помогнали да погледнат по-ясно на лични и професионални въпроси и да се почувстват по-свързани с вътрешните си ресурси.

„Семинарът на Светлината“ е част от поредица инициативи, насочени към хора, които търсят начини да живеят по-осъзнато – в хармония със себе си, с природата и с живите същества около нас.

